Зеленський: Право вето в руках Росії загнало ООН у глухий кут

Президент Володимир Зеленський закликав до реформи ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і наголосив, що Росії, у ній не місце. Про це він заявив у своєму виступі в Радбезі ООН.

"Від початку збройної агресії держави, яка чомусь досі знаходиться в складі Радбезу ООН, минуло вже 574 доби болю, втрат і боротьби. Росія вбила десятки тисяч наших людей і зробила мільйони біженцями, зруйнувавши їхній дім. Світова більшість визнає правду про цю війну. Це злочинна та неспровокована агресія Росії проти нашої нації, що має на меті захоплення території та ресурсів України", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що агресія Росії полягає не лише у військових діях, а й у міжнародній дипломатії.

"Держава-терорист має на меті підірвати своєю агресією всі дамби міжнародних норм, які мають захищати світ від воєн. І я вдячний усім у світі, хто визнав агресію Росії порушенням Статуту ООН", - пояснив він.

Президент наголосив, що саме через Росію ООН знаходиться "у глухому куті щодо агресій", на неї вже не покладають надії, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй.

"Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень. Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним – Росією – на шкоду всім іншим членам ООН", - сказав Зеленський.

Він закликав перетворити багаторічні розмови щодо реформ в ООН у реальні дії і назвав три кроки до цього:

Перший - необхідно надати Генеральній Асамблеї ООН право долати вето. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами.

Другий крок - розширити представництво націй у Раді Безпеки. Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена – постійно. І держави Тихого океану.

Третій крок - отрібна система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Серед іншого – потужні санкції проти агресора. Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії.

"Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у травні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що настав час реформувати Раду Безпеки ООН, щоб вона відповідала "реаліям сучасного світу".