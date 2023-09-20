Росія спробувала заблокувати виступ Зеленського на Радбезі ООН

"Для цього є рішення - зупиніть війну і президент Зеленський не буде брати слово", - запропонував російському послу головуючий засідання.

Посол Росії в ООН Василь Небензя спробував заблокувати виступ українського президента Володимира Зеленського на Раді безпеки ООН.

Небензя звернувся до головуючого засідання - прем’єр-міністра Албанії Еді Рами - з обуренням, чому Зеленському дали слово перед виступами членів Ради Безпеки, чимало з яких теж представлені на рівні глав держав та урядів.

Головуючий засідання Радбезу заявив, що ця процедура передбачена відповідно до документів ООН: якщо не члени Ради запрошені на засідання для заяви і мають пряму зацікавленість в питанні, яке обговорюється, вони можуть брати слово першими.

"Я запевняю російських колег і всіх учасників, що це не спеціальна операція албанського представництва. Це продовження давньої усталеної практики Ради", - заявив Рама.

Фото: скриншот відео Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама

Небензя після нових обурень і звинувачень албанського представництва у порушенні процедур та заангажованості назвав нинішнє засідання Радбезу ООН "не більше ніж виставою"

"Я маю сказати, що почути від вас лекцію про порушення правил у цьому приміщенні - це вражаюча спроба...", - заявив у відповідь головуючий засідання і додав, що "для цього є рішення - зупиніть війну і президент Зеленський не буде брати слово".

Нагадаємо, торік Небензя заявив, що Президент України Володимир Зеленський "намагався зірвати мобілізацію в Росії". А до цього постпред РФ у ООН втік із засідання. Він сказав, що не може читати твіттер і слухати виступи постпреда від України Сергія Кислиці.