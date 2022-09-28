Постпред Росії в ООН заявив, що Зеленський своїми відео російською мовою намагався "зірвати мобілізацію"

Василь Небензя вважає, що президент України хотів "вбити клин" між владою та суспільством.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що президент України Володимир Зеленський "намагався зірвати мобілізацію в Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською мовою, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами «вбити клин» між владою та суспільством... Ось і сьогодні президент Зеленський з екрана стверджував, що в ході мобілізації призиваються насамперед громадяни неросійських національностей, якнайбільше чоловіків, які представляють корінне населення регіонів Росії. Але в Росії таке не пройде", – сказав Небензя.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні 25 вересня президент Зеленський закликав росіян "не підкорятися злочинній мобілізації". Він радить російським окупантам тікати або здаватися в полон за першої ж нагоди.

Президент України наголосив, що мобілізація використовується Росією також і для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.

Він також звернувся до громадян РФ російською мовою: "Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим".