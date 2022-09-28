Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам’ятника Катерині II

"За" проголосували лише 17 депутатів, проти не голосував ніхто, один депутат утримався, а 21 не голосував.

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II.

Про це повідомляє "Думська".

Зазначається, що за відповідний проєкт рішення, запропонований фракцією "Європейської Солідарності", проголосувало лише 17 депутатів. Проти не голосував ніхто, один депутат утримався, 21 не голосував.

"За" свої голоси віддали всі депутати від "ЄС", а також деякі представники від забороненої ОПЗЖ (Роман Сеник, Михайло Карпенчук, Лілія Леонідова, Олена Вододюк (Орлова), Олександр Авдєєв і Сергій Шматько).

Із "Слуги народу" за проєкт проголосувала лише Ольга Квасницька.

Раніше президент Володимир Зеленський у листі до міськради наголосив на важливості захисту національних інтересів та "очищення суспільного простору від об’єктів і пам’ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

Також на підтримку демонтажу пам’ятників Катерині та Суворову висловилася обласна військова адміністрація, яка заявила, що вони не бралися під охорону держави як об’єкти культурної спадщини.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов раніше в інтерв’ю LB.ua розповів, що пам’ятник Катерині в Одесі "приберуть цивілізовано, правильно і красиво". Він також запропонував створити єдиний парковий комплекс Імперського та радянського минулого, куди потрібно перемістити частину архітектурних пам’яток міста.