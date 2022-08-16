Мінкультури дасть згоду на демонтаж пам'ятника Катерині ІІ в Одесі, - Ткаченко

Демонтувати одеський пам'ятник Катерині ІІ можна буде у випадку відповідного рішення місцевої влади.

Про це повідомляє пресслужба міністерства культури та інформаційної політики

“Щодо пам'ятника Катерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати. Проте це першочергово має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до нас. Якщо воно надійде - не сумнівайтеся, ми дамо згоду”, - сказав міністр Олександр Ткаченко.

Він уточнив, що місцева влада має подати у Мінкультури рішення щодо винесення її зі списку місцевої культурної спадщини. Тоді пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею.

Якщо ж це національна пам'ятка, то вноситься пропозиція до Кабміну, де ухвалюється відповідне рішення.

Нагадаємо, приблизно за півроку можуть початись роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати".