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Cтрічка Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" отримала дві нагороди кінофестивалю у Локарно

Фільм змагався у “Конкурсі кінематографістів сьогодення”.

Cтрічка Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" отримала дві нагороди кінофестивалю у Локарно
Крістіна Тинькевич
Фото: Move In Movie PR agency

Дебютна стрічка режисерки Крістіни Тинькевич "Як там Катя?" отримала дві нагороди 75-го Міжнародного кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила пресслужба Держкіно, за підтримки якого був спродюсований фільм.

Стрічка отримала спеціальний приз журі Ciné+, а виконавиця головної ролі Анастасія Карпенко - відзнаку найкращої акторки. 

Анастасія Карпенко
Фото: Move In Movie PR agency
Анастасія Карпенко

"Як там Катя?" – соціальна драма про лікарку швидкої допомоги, яка шукає справедливості в недосконалому світі. Виробництвом фільму займалась компанія Evos Film. Продюсерами стрічки виступили Ольга Матат та Влад Дудко, а головну роль лікарки Анни виконала Анастасія Карпенко. Оператор-постановник – Влад Воронін, художник-постановник – Влад Дудко, звукорежисер – Сергій Степанський. Над сценарієм разом з режисеркою працювали Сергій Касторних, Юлія Гончар та Наталія Блок. Міжнародна промоція стрічки відбувається за підтримки Українського Інституту в межах програми “proMOTION”.

Спеціальний приз журі Ciné+ передбачає промо-кампанію фільму-переможця на суму 25 000 швейцарських франків на французькому телеканалі Ciné+ під час прокату в кінотеатрах Франції. 

Міжнародний кінофестиваль в Локарно – один з найдавніших та найпрестижніших кінооглядів світу, започаткований у 1946 році. Він вважається четвертим за важливістю після Канн, Венеції і Берліна європейським кінофестивалем. Протягом своєї історії фестиваль відкривав нові імена в кінематографі, зокрема Віллема Дефо, Террі Гілліама, Акі Каурісмякі, Кена Лоуча, Джона Малковича, Сьюзен Серендон та інших. 

Нагадаємо, у жовтні в Києві пройде кінофестиваль Київський тиждень критики.

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