Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ

Пасічник попросив Путіна "розглянути питання про входження «Луганської народної республіки» до складу Росії на правах субʼєкта Російської Федерації".

Після завершення фіктивних референдумів на тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей ворожі сили продовжили фарс щодо незаконного приєднання української землі до Росії шляхом звернень до президента РФ.

Зокрема, очільник ватажків терористичної організації "Луганська народна республіка" Пасічник опублікував звернення до Путіна з проханням "розглянути" входження захопленої частини Луганської області до складу Росії. Його заяву поширили прокремлівські медіа.

Пасічник просить Путіна "розглянути питання про входження «Луганської народної республіки» до складу Росії на правах субʼєкта Російської Федерації".

Аналогічне звернення згодом зробив і ватажок терористів у Донецькій області.

Після фіктивних псевдореферендумів 23 – 27 вересня, під час яких російські солдати з автоматами ходили по оселях українців, змушуючи їх ставити галочки, путінський речник Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну до повного "звільнення", тобто окупації, території Донецької області.

30 вересня, за оцінкою розвідки Великої Британії, Путін у зверненні до парламенту оголосить про незаконну анексію територій, де проводились фіктивні референдуми. На 3 жовтня російська Дума анонсувала позапланове засідання.

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.