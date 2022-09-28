Зеленський закликав світову спільноту до превентивних дій на тлі ядерного шантажу Росії

Діяти превентивно означає не допускати катастрофічної шкоди. Реагувати ж, коли російські удари вже стануться – це й отримати шкоду, і опинитися на новому рівні ескалації.

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до превентивних дій на тлі ядерного шантажу РФ. Під час онлайн-виступу в Гарвардському університеті він наголосив, що зараз ми перебуваємо в такому ж важливому моменті, який був напередодні повномасштабного вторгнення.

Це момент саме для превентивних дій.

"Росія заговорила про ядерну зброю. Російські пропагандисти говорять іще голосніше, ніж раніше, що удари й анексії чекають не тільки на нашу державу, а й на інших – від Казахстану до країн Балтії, від Грузії до Молдови та Польщі. Російський президент знову говорить – і дуже відверто, до речі – про те, що йому хочеться зламати зернову експортну ініціативу, від якої залежить продовольча безпека десятків мільйонів людей", – зазначив Зеленський.

Крім того, росіяни в Україні вперше в історії обстріляли атомну станцію з танків прямим наведенням.

"Вперше в історії крилатими ракетами було завдано удару по території атомної станції. Чому Росія все це робить? Вона бачить дефіцит превентивності у світі. Руйнівні наслідки мають наставати для Росії вже. Вже за сам факт таких погроз, уже за сам факт такої риторики. Лише превентивні дії можуть показати, що світ нічого не «проковтне» і що агресору доведеться заплатити за все це болісну ціну", – наголосив він.

Зеленський підкреслив, що діяти превентивно означає не допускати катастрофічної шкоди. Реагувати ж, коли російські удари вже стануться – це й отримати шкоду, і опинитися на новому рівні ескалації.

"Цими днями Росія сподівається оголосити про нову анексію окупованих територій України. Це давно готувалося, це давно зрозуміло. Ми бачимо ці псевдореферендуми на тих територіях, які Росія хоче «проковтнути». І ми знаємо, що мобілізація в Росії оголошена невипадково саме напередодні цієї нової злочинної анексії. Мета очевидна – окупант хоче забрати в армію мешканців окупованої території. Або тебе вб’ють, або ти вбивай – до такого вибору Росія хоче змусити сотні тисяч українців на окупованих землях. І немає превентивного санкційного удару, який показав би Росії, що їй не вдасться «проковтнути» жодної частини України. Коли виникає такий дефіцит превентивності, коли лідерство проявляється вже тільки потім – у реагуванні, в адаптації до негативних наслідків тих чи інших дій Росії, то це призводить до втрати часу, втрати можливостей. До того, що шлях до миру стає довшим", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російська влада систематично висловлює ядерні погрози. 21 вересня президент РФ, оголошуючи мобілізацію і коментуючи влаштовані в чотирьох областях України псевдореферендуми, знову згадав про можливість використання такої зброї. Міністр закордонних справ Лавров в ООН сказав, що Москва "захищатиме" окуповані території України згідно з усіма своїми доктринами, включно з ядерною. Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вважає, що Москва може безкарно вдарити ядерною зброєю по Україні.

Продовживши свій уже традиційний ядерний шантаж, Медведєв заявив, що доля "нікому не потрібної України" буде менше важити для Заходу, ніж власна безпека.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

У Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару. Водночас, за даними західних медіа, розвідувальні служби США та їхніх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть сигналізувати, що Володимир Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.