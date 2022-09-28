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​Уночі окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині

Внаслідок обстрілу в Торецьку пошкоджені два будинки.

​Уночі окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Уночі 28 вересня росіяни обстрілювали Донецьку область. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, окупанти стріляли по старій частині Авдіївки, Мар’їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці у Мар’їнській громаді, а також по Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Напередодні ввечері артобстрілу зазнав Торецьк: пошкоджено два будинки.

 

Нагадаємо, найбільшої шкоди цієї ночі росіяни завдали у Миколаївці – обстріляли школу, де облаштоване укриття для цивільних. Сховище витримало – ніхто з 12 людей, які там перебували, не постраждав.

 

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