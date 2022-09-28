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Уночі ворог атакував промислову зону Миколаєва ракетами С-300

Загиблих і поранених немає.

Уночі ворог атакував промислову зону Миколаєва ракетами С-300
Наслідки ворожих обстрілів Миколаєва, ілюстративне фото
Фото: Олександр Сєнкевич

Минулої доби та вночі 28 вересня окупанти обстрілювали ракетами і артилерією Миколаїв і область.

Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОДА.

"28 вересня, орієнтовно о 00:50, Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, попередньо зенітно-ракетними системами С-300. Було нанесено удар по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора, 27 вересня, о 12:55 ворог наносив артилерійські обстріли по аквазоні міста Очаків.

Протягом минулої доби на території села Парутине Куцурубської громади фіксувалися ворожі обстріли касетними снарядами по околицях населеного пункту.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

Також, за інформацією ОК "Південь", 27 вересня винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.

Крім того, 27 вересня близько 23:00 та 28 вересня близько 07:00 зафіксовано обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Вчора о 10:00, з 14:00 до 15:00, та сьогодні, 28 вересня, о 04:30 зазнало обстрілів село Широке Широківської громади. Влучання по відкритих територіях, дорожньому покриттю та сільгосппідприємству. Постраждалих немає.

Нагадаємо, учора близько 13:30 українські оборонці збили в небі над Миколаївською областю ворожий штурмовик Су-25.

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