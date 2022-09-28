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У середу в Україні хмарно, температура до +21

У південній частині місцями гроза.

У середу в Україні хмарно, температура до +21
Фото: zz.te.ua

У середу, 28 вересня, в Україні буде хмарно, часом дощитиме.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині місцями гроза, лише у Житомирській, Київській і Чернігівській областях вночі без істотних опадів.

Вранці в Україні, крім південного сходу, туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 16-21°, у західних і північних областях 13-18°; у південній частині – вдень 20-25°.

У Київській області вдень 13-18°; в українській столиці стовпчики термометрів піднімуться до 15-17°.

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