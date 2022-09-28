У Раді федерації РФ заявили що “підсумки референдумів усім очевидні", – Центр протидії дезінформації

Під час чергової проповіді московський патріарх Кирило закликав усіх віруючих “до зміцнення у вірі та до “духовної мобілізації” всіх своїх сил, висловивши сподівання, що це сприятиме повному примиренню Росії та України”.

Про таку маніпуляцію російських ЗМІ повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, у Раді федерації РФ заявили що “підсумки референдумів усім очевидні, їхня легітимність не викликає сумнівів…, а голосування на референдумах відбувалось вільно та відкрито всупереч зусиллям київського режиму його зірвати”.

Зі свого боку президент окупантів Володимир Путін дезінформує про ситуацію з вивезенням зерна з України. Зерно нібито “продовжує йти повз найбідніші країни, а Захід провокує глобальну продовольчу кризу, і за цих умов РФ треба забезпечити свою продовольчу безпеку”, – заявив російський лідер.

Нагадаємо, колишній очільник Роскосмосу, ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін може бути призначений "куратором" тимчасово окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької і Запорізької областей, на яких ворожа армія влаштувала псевдореферендуми.