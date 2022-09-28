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У позиціях російських сил в Україні немає ніяких серйозних зрушень, – Пентагон

Водночас на Донбасі ЗСУ успішно тримають лінію.

У позиціях російських сил в Україні немає ніяких серйозних зрушень, – Пентагон
Фото: Air Force Tech. Sgt. Brittany A. Chase, DOD

У позиціях російських сил в Україні немає ніяких серйозних зрушень.

Про це на прессконференції заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

“З точки зору позиції російських сил, загалом, не вдаючись до детальної оперативної інформації, немає ніяких серйозних зрушень”, – сказав він.

Райдер додав, що США продовжують спостерігати за армією окупантів. Зокрема, йдеться про спроби наступальних операцій росіян у Донбасі – у цьому районі Україна успішно тримає лінію.

Щодо загрози ядерної атаки, то Райдер повторив, що американці сприймають її серйозно, однак на цьому етапі вони не бачать нічого, що змусило б їх скорегувати власну ядерну позицію в цей час. 

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

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