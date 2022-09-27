Російська артилерія накрила вогнем громаду на Сумщині

Обійшлося без жертв та руйнувань.

Російські окупаційні війська нині після 15-ої години вдарили по одній із громад Сумщини.

Про це йдеться в повідомленні керівника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Після 15 години були два артобстріли з САУ 9 і 12 приходів, по території Середино-Будської громади", - зазначив Живицький.

За його словами, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні зранку по території Шалигинської громади області росіяни били з мінометів – зафіксовано три "прильоти" та черги зі стрілецької зброї. А вночі по цій же ОТГ окупанти гатили із реактивних систем залпового вогню.

Учора за день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини.