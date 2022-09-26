За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

В усіх випадках обійшлось без жертв.

За сьогодні, 26 вересня, росіяни обстріляли Білопільську, Краснопільську, Шалигинську та Середино-Будську громади Сумської області. Усього зафіксовано 42 “прильоти” по прикордонню.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Краснопільська громада: після 9 ранку росіяни обстріляли громаду із САУ (12 “приходів”). Без руйнувань. Також о 19:00 годині був ще один артилерійський обстріл із САУ (10 “приходів”), - повідомив Живицький.

Крім того, майже о 10:00 з території Росії ворог вів вогонь по Білопільській громаді, це був один “прихід” із міномету.

О 14:00 по околицях сел Шалигинської громади здійснено ракетний обстріл. Із території Росії з гелікоптера випустили 6 ракет. Були пошкоджені лінії електромереж. Майже о 16:00 росіяни вдарили ще й із мінометів, зафіксовано 2 “приходи”.

Близько 20:00 армія РФ відкрила вогонь із артилерії. Попередньо, ворог використав ствольну артилерію - близько 11 вибухів. Також зафіксовано 6 вибухів з гранатомету та близько 20 кулеметних та автоматних черг.

Близько 18:00 росіяни вдарили із мінометів по Середино-Будській громаді, зафіксовано 6 “приходів”.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині.