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Сили спецоперацій знищили на Донеччині екіпажі трьох російських "Тигрів"

"Несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано", - наголосили в ССО.

Сили спецоперацій знищили на Донеччині екіпажі трьох російських "Тигрів"
Фото: Скріншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій України влаштували засідку на росіян у лісовому масиві на Донеччині та знищили екіпажі трьох "Тигрів".

Про це йдеться на Telegram-каналі ССО.

"Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох "Тигрів". Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань", - розповіли військові.

В Силах спецоперацій додали, що нагадують окупантам - "несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано".

Нагадаємо, днями бійці ССО збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" ворожий бомбардувальник СУ-34.

Раніше на Бахмутському напрямку вони знищили спостережний пункт росіян.

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