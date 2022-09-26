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Росіяни демонтують системи опалення Маріуполі, а нові не встановлюють, бо "жителі готові миритися", - міськрада

Влада закликала жителів виїжджати на підконтрольну Україні територію, аби врятуватися від холодів.

Росіяни демонтують системи опалення Маріуполі, а нові не встановлюють, бо "жителі готові миритися", - міськрада
Фото: moygrad.kiev.ua

Російські окупанти продовжують демонтовувати в будинках Маріуполя системи опалення, ріжуть батареї, а нові не поспішають встановлювати.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Окупанти протягом серпня та початку вересня писали про те, як вони ріжуть батареї та демонтують системи опалення у будинках. Взамін обіцяли встановити нові пластикові труби та алюмінієві радіатори. Але тепер у пабліках окупантів лише псевдореферендум. А от наступ холодів тепер так звану "владу" не цікавить", - зазначили в міськраді.

Натомість рашисти запустили ролик з написом "Місцеві готові миритися з тимчасовими труднощами".

У міській раді зазначили - для людей це означає самотужки шукати дрова, щоб приготувати їжу та зігрітися.

"Люди вже бачать, що розмови про відновлення котелень та підготовку будинків були черговими пропагандистськими обіцянками. Зиму доведеться переживати у холоді", - додали в раді.

Влада тимчасово окупованого міста закликала маріупольців виїжджати будь-яким способом на підконтрольну Україні територію та пообіцяла підтримку в центрах "ЯМаріуполь".

Нагадаємо, у Маріуполі в серпні росіяни підірвали котельню.

За підтримки США і Німеччини для маріупольців розробили проєкт із працевлаштування. При центрах "ЯМаріуполь" будуть працювати hr-спеціалісти, які зможуть зорієнтувати шукачів роботи.

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