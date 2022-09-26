Велика Британія ввела нові санкції проти РФ за проведення фальшивих “референдумів”

У санкційному списку 92 особи, серед них – чотири російських олігархи.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 92 фізичних і юридичних осіб через організацію Росією псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

“Сьогоднішні санкції стосуватимуться тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також осіб, які продовжують підтримувати загарбницьку війну російського режиму. Ми підтримуємо український народ, і наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення його суверенітету”, – заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Зазначається, що новий санкційний список включає 92 фізичні і юридичні особи. Серед них – 33 російські чиновники, яких Кремль відправив на захоплені території, а також місцеві колаборанти.

Санкційний пакет також включає 55 членів правління державних компаній Росії, які продовжують фінансувати російську воєнну машину. Йдеться, зокрема, про членів правління Газпромбанку, Сбербанку та Совкомбанку.

Також Велика Британія запровадила санкції щодо чотирьох російських олігархів, серед яких Год Нісанов, статки яких загалом оцінюються у 6,3 млрд фунтів стерлінгів. Під санкції потрапила і компанія IMA Consulting, яку називають “улюбленим PR-агентством Путіна”.

На сьогодні Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1 200 фізичних осіб і понад 120 організацій, у тому числі більш як 120 олігархів із загальним капіталом понад 130 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, США пригрозили Росії новими санкціями за псевдореферендуми та "катастрофічними наслідками" за ядерний удар по Україні.