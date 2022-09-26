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Польща з 26 вересня ввела нові обмеження на в'їзд для росіян

Громадянам РФ тепер заборонено прибувати в Польщу через повітряні та морські пункти пропуску. 

Польща з 26 вересня ввела нові обмеження на в'їзд для росіян
Фото: rada.gov.ua

Відсьогодні, 26 вересня, у Польщі вступили в дію нові обмеження для росіян, які хочуть перетнути польський кордон, повідомляє RMF24.

Громадянам РФ тепер заборонено прибувати в Польщу через повітряні та морські пункти пропуску. Таким чином країна хоче вдарити по режиму Путіна більш широкими санкціями.

Нові обмеження - це не повна заборона в'їзд для росіян. Винятки, які узгодила Польща з країнами Балтії, поширюються на противників режиму Путіна. Також перетинати кордон можуть дисиденти, власники виду на проживання, водіїв транспорту, співробітників дипломатичних місій та гуманітарні випадки.

Нагадаємо, росіяни з шенгенськими візами не можуть вʼїхати до Польщі, Литви, Латвії та Естонії з 19 вересня.

Також і Японія впровадила додаткові санкції проти Росії та висловила занепокоєння через можливість застосування ядерної зброї.

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