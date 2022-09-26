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Лукашенко і Путін сьогодні зустрілись для переговорів (оновлено)

Лукашенко перебуває з візитом у РФ. 

Лукашенко і Путін сьогодні зустрілись для переговорів (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Путін сьогодні зустрівся для переговорів із Олександром Лукашенком. Про це повідомляє білоруське державне медіа "Белта".

Перемовини не були анонсовані. Вони організовані в Росії, куди з візитом прибув білоруський диктатор.

Оновлення. Путін з Лукашенком зустрілися в Сочі. Підняли тему, зокрема, російської мобілізації.   

20 вересня, за день до оголошення в Росії мобілізації, Олександр Лукашенко запевнив Москву в своїй підтримці і тому, що з території Білорусі по російських військах ударів не завдаватимуть.

Він також заявив, що готовий піднімати по тривозі військові частини "за нормами воєнного часу".

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

На початку вересня секретар РНБО Олексій Данілов у інтервʼю LB.ua говорив, що Росія вербує білорусів для участі у війні проти України, але відправляє завербованих через свою територію, оскільки тих, хто погодився, не так багато. 

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