За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет

Є влучання, також працювала українська ППО.

Ранком 28 липня з 5:20 по 6:30 з території Білорусі випустили понад 20 ракет.

Про це з посиланням на отриману з білоруських джерел інформацію повідомило оперативне командування "Північ".

"Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони. Про жертви поки не повідомляється", – йдеться в повідомленні.

Деталі військові оприлюднять згодом.

Нагадаємо, вранці ворог влучив в інфраструктурний обʼєкт на Київщині, на Чернігівщині є влучання в село.