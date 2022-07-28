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За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет

Є влучання, також працювала українська ППО. 

За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
Фото: EPA/UPG

Ранком 28 липня з 5:20 по 6:30 з території Білорусі випустили понад 20 ракет.

Про це з посиланням на отриману з білоруських джерел інформацію повідомило оперативне командування "Північ"

"Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони. Про жертви поки не повідомляється", – йдеться в повідомленні.

Деталі військові оприлюднять згодом.

Нагадаємо, вранці ворог влучив в інфраструктурний обʼєкт на Київщині, на Чернігівщині є влучання в село. 

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