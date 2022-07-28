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"Західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київщини", – маніпуляція від РФ

Медведєв оприлюднив зображення, де Україна розділена між сусідніми країнами.

"Західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київщини", – маніпуляція від РФ
Фото: kremlin.ru

Заступник глави Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв опублікував два зображення карти України: перше – Україна в межах 1991-2014 років та друге – Україна розділена між сусідніми країнами.

Як пише Центр протидії дезінформації при РНБО, Медведєв заявив: “західні аналітики очікують, що територія України звузиться до меж Київської області”

Також поширюється інформація, що на окупованих територіях Донецької області відбулася “конференція на згадку про загиблих дітей”. За її підсумками якої було ухвалено резолюцію, в якій колаборанти “закликають країни світу та міжнародні організації “сприяти притягненню до відповідальності всіх військових злочинців, зокрема шляхом участі у міжнародному військовому трибуналі”.

Окрім того, Росія розповсюджує дезінформацію про те, що у харківській міській клінічній лікарні №7 дислокуються підрозділи націоналістичного батальйону “Кракен”, а з медичного закладу “цинічно вигнали всіх хворих”.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни Заходу не намагатися "перекричати" державні російські ЗМІ, а закрити їх.

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