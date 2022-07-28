Російські окупанти обстріляли Криворізький район, одна людина поранена, - Вілкул

Загарники продовжують обстріли по всій лінії зіткнення та по Криворізькому району. У Марганці поранення отримала жінка 1968 року народження.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Велику Кострому Зеленодольської громади. Без втрат. По Нікопольському району ворог двічі вдарив з "Градів". "Приліт" до 40 снарядів”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що обстрілами було пошкоджено будівлі інфекційного та стаціонарного відділень міської лікарні, дитсадок, вісім п’ятиповерхівок, транспорт промислового підприємства.

Після влучання на території лікарні залишилася воронка діаметром три метри. Потрапили б у будівлю – жертв могло бути набагато більше.

За словами Вілкула, продовжується розмінування територій Криворізького району. 27 липня сапери знешкодили ще 27 ворожих касетних боєприпасів.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли 27 липня Шосткинський район Сумщини. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.