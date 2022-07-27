Головне за день. Середа, 27 липня

Бої на Бахмутському напрямку, заборона приватизації "оборонки", новий генпрокурор. Яким запам’ятається 154-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада сьогодні ухвалила кілька важливих рішень, зокрема і кадрових.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ відбили штурм ворога в напрямку Білогорівка − Верхньокам’янське. Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні й касетні боєприпаси.

На Бахмутському напрямку обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

Унаслідок обстрілу російськими військами Бахмуту частково зруйнувалася двоповерхова будівля готелю.

"О 9:25, під час проведення пошуково-рятувальних робіт, рятувальники з-під завалів врятували чоловіка, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Загалом з початку проведення робіт на місці події виявлено тіло 1 загиблої особи, постраждало 4 особи", – йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами будинку культури в Чугуєві.

"Рятувальники вилучили з-під завалів тіла всіх загиблих людей: чоловіка і двох жінок. Ще в перший день вони врятували четверо людей", − йдеться в повідомленні ДСНС України.

Нагадаємо, учора у зруйнованому внаслідок російського обстрілу будинку культури в Чугуєві на Харківщині знайшли тіла двох загиблих.

У Донецькій області в боях під Бахмутом загинув ще один наш колега - український журналіст Олександр Савоченко.

Про це повідомляє ІМІ.

До повномасштабної війни Олександр працював у Києві: спочатку на СТБ, потім в інформаційному агентстві AFP, пізніше на Суспільному. Робив аналітичні сюжети, зокрема, про економіку та політику.

Олександр жив у Броварах. У нього залишилися дружина, батьки, старший брат та бабуся.

Верховна Рада України на засіданні 27 липня ухвалила в цілому закон про заборону на період дії воєнного стану примусового виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

За закон про внесення зміни до пункту 10-2 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про виконавче провадження" щодо виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги у період дії воєнного стану проголосували 312 нардепів, передає кореспондент LB.

Законом вносяться зміни, які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Верховна Рада також заборонила приватизацію оборонних підприємств.

За відповідний закон у другому читанні проголосували 227 нардепів.

Як і прогнозував LB.ua, парламент погодив кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України.

За проголосували 299 парламентарів, повідомив LB.ua народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Тепер указ про призначення ще має підписати президент України.

За словами Железняка, під час голосування Володимир Зеленський був присутнім у залі.

А народну депутатку Ольгу Совгирю ("Слуга народу") обрали суддею Конституційного суду.

За проголосували 293 народні депутати.

Совгиря з 2005 року працювала асистенткою, а з 2008 року – доценткою кафедри конституційного та адміністративного права. З 2010 року обіймає посаду доцентки кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка.

Є автором понад 170 наукових праць. Експерт з конституційного права.

У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії "Слуга народу" номером 122 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції.

Більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 43% вважають, що для цього вистачить п’яти років.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

28% вважають що на відбудову потрібно до 10 років. Збільшилася кількість тих, хто вважає, що знадобиться більше 10 років (з 10% до 21%) та зменшилася кількість тих, хто вважав, що відбудова займе менше року (з 13% до 5%).

Детальніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!