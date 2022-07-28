Американська компанія Tetra Tech допоможе Україні з будівництвом нового навчального центру з підготовки фахівців з розмінування.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Під час зустрічі представників компанії з керівництвом ДСНС обговорили допомогу для гуманітарного розмінування та перспективи співпраці над спільними проєктами. Зокрема - навчальним центром, який зводитимуть у Хмельницькій області.
У ДСНС підкреслили - через велику кількість територій, які необхідно розмінувати, в службі збільшили чисельність піротехнічних підрозділів на 400 осіб.
Тепер постало питання про оснащення фахівців.
У ДСНС наголосили - співпраця з міжнародними організаціями, які готові долучитися до оснащення українських піротехніків найсучаснішими зразками техніки та обладнання, важлива для української служби.
Нагадаємо, за інформацією глави МВСУ Дениса Монастирського, понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Наразі провели відповідні роботи на понад 2,7 млн га.
Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.