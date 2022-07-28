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Американська компанія допоможе з будівництвом навчального центру, де готуватимуть фахівців із розмінування

Центр будуватимуть на Хмельниччині.

Американська компанія допоможе з будівництвом навчального центру, де готуватимуть фахівців із розмінування
Фото: ДСНС України

Американська компанія Tetra Tech допоможе Україні з будівництвом нового навчального центру з підготовки фахівців з розмінування.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Під час зустрічі представників компанії з керівництвом ДСНС обговорили допомогу для гуманітарного розмінування та перспективи співпраці над спільними проєктами. Зокрема - навчальним центром, який зводитимуть у Хмельницькій області.

У ДСНС підкреслили - через велику кількість територій, які необхідно розмінувати, в службі збільшили чисельність піротехнічних підрозділів на 400 осіб.

Тепер постало питання про оснащення фахівців.

У ДСНС наголосили - співпраця з міжнародними організаціями, які готові долучитися до оснащення українських піротехніків найсучаснішими зразками техніки та обладнання, важлива для української служби.  

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, за інформацією глави МВСУ Дениса Монастирського, понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Наразі провели відповідні роботи на понад 2,7 млн га.

Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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