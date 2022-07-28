Винуватець наїхав на припарковані авто, а ті від удару зіткнулися з людьми на узбіччі.

Сьогодні в Запоріжжі трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули і травмувалися люди.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

За інформацією правоохоронців, близько 13-ї години водій BMW, їдучи вулицею, різко змінив напрям руху свого авто і наїхав на 5 припаркованих транспортних засобів.

Автівки отримали механічні пошкодження і від удару зіткнулися з людьми, які перебували на узбіччі.

"Унаслідок аварії один пішохід загинув на місці події. Наразі його особисті дані встановлюються. Ще п’ятеро громадян віком від 25 до 50 років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні. У медичному закладі чоловік 1972 року народження від отриманих травм помер", - розповіли в поліції.

В обласному управлінні ДСНС зазначили, що одного із чоловіків притисло понівеченими конструкціями автівки. Рятувальники деблокували його і передали медикам. Також співробітники ДСНС допомогли медикам у транспортуванні постраждалих до карет "швидкої". Усіх травмованих госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.

За даними експертизи водій був тверезим. Його затримали.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Затриманому загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, днями в Рівному водій розбив п'ять автомобілів під час втечі від поліції. Один поліціянт отримав травми.

Раніше в ДТП на Буковині загинув військовий із сім'єю.