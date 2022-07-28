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Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
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Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)

Інформація уточнюється.

Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Фото: Андрій Нєбитов у Телеграм

Сьогодні близько п’ятої години ранку окупанти обстріляли військову частину в населеному пункті Лютіж Київської області. Удар був завданий з акваторії Чорного моря.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

“Ворог наніс ракетний удар крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. На даний час є інформація, що одна будівля зруйнована і дві будівлі пошкоджено. Крім того одна крилата ракета була збита у повітрі над Бучанським кар’єром”, – розповів він.

Громов зазначив, що противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря з району мису Фіолент.

За його словами, в Чернігівській області постраждав населений пункт Гончарівське, по ньому був завданий удар реактивними системами залпового вогню.

На даний час встановлено, що пуски було здійснено з Білорусі з району Зябровка Гомельської області.

“Є втрати у нашому особовому складі. Втрати уточнюються”, – наголосив він.

Оновлення. Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що відомо про 15 постраждалих. 

"Залишки ще однієї ракети окупантів поліцейські виявили в лісосмузі також у Вишгородському районі. На щастя, тут ніхто не постраждав", – написав він. 

Фото: Андрій Нєбитов у Телеграм

Нагадаємо, зранку 28 липня ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. 

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