Дорожню карту санкцій проти Росії виконано на 60%, - Єрмак

Дорожню карту санкцій, напрацьовану Міжнародною робочою групою щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник Президента США з питань національної безпеки Майкл Макфол, виконано на 60%.

Про це розповів очільник Офісу Глави держави під час онлайн-спілкування з представниками провідних європейських ЗМІ, у якому взяли участь члени групи Єрмака-Макфола, повідомляє Офіс Президента України.

"Ще чотири місяці тому все це здавалося неймовірним. Два місяці тому дещо стало можливим. Сьогодні це стало неминучим. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб завтра факт виконання всіх рекомендацій нашої групи став доконаним", – наголосив він.

Єрмак зазначив, що метою міжнародної санкційної групи, яка була створена з ініціативи Президента України, є перетворення Росії на паперового тигра з картонним мечем.

"Економіка – це кров війни. Гроші – це зброя і в прямому, і в переносному значенні. Необхідно завдати нищівного удару по економіці агресора, позбавити його грошей. Образно кажучи, замінити його сталь на картон", – пояснив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак нагадав, що за час роботи експертна група напрацювала чотири ґрунтовні документи: санкційну Дорожню карту й детальні набори рекомендацій щодо енергетичних, індивідуальних та фінансових обмежень.

"Кожен із цих документів є результатом спільної роботи багатьох експертів світового рівня. Матеріали передаються лідерам членів санкційної коаліції. Це насамперед США, Британія, Австралія, ЄС. Тамтешні чиновники використовують їх при підготовці санкційних пакетів", – розповів він.

Керівник Офісу Президента також висловив переконання, що окремі розмови щодо "втоми від санкцій" є інформаційними маніпуляціями, що свідчать про беззаперечний успіх і результативність діяльності Міжнародної санкційної групи.

Співголова групи Майкл Макфол зазначив, що санкції є одним з інструментів, який може допомогти закінчити жахливу війну Росії проти України. Для їхньої імплементації працює робоча група, що нині налічує понад 60 членів із різних країн.

"Це найкращі експерти, які працюють над санкціями проти Росії, щоб міжнародний санкційний режим був усебічним", – наголосив Макфол.

Єрмак також зауважив, що наша держава активно працює над проблемою обходу обмежень і проводить для цього велику дипломатичну й геополітичну роботу.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма додав, що питання вторинних санкцій є одним з основних пріоритетів для групи Єрмака-Макфола на найближчий період, оскільки це найефективніший засіб боротьби з обходом обмежень.

Нагадаємо, на думку посла США, санкції проти Росії вже мають потужний ефект.

Крім того, Кулеба закликає ЄС розпочати роботу над восьмим пакетом санкцій проти Росії.