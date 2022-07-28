​Радимо турецьким фанам “Фенербахче” бути на стороні переможців, – МЗС України

У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники “Фенербахче” скандували ім'я президента Росії Володимира Путіна, а вболівальники київського “Динамо” – ЗСУ.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

“ЗСУ перемогли Володимира Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів в Туреччині, надають і в Україні. Радимо турецьким фанатам бути на стороні переможців”, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, на витівку турецьких фанатів відреагував тренер Динамо Мірча Луческу. Він проігнорував післяматчеву пресконференцію, обмежившись експрес-коментарем.

"Усе було в межах нашого плану й наші задуми спрацювали, ми перемогли. Але передбачити таку поведінку вболівальників ми не змогли. Мені прикро, я такого не очікував", – заявив він.