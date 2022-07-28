Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем хрещення Київської Русі – України і Днем Української Державності.

У ролику, записаному на Володимирській гірці, президент нагадав, що історія державотворення України налічує тисячі років.

"Але тільки цьогоріч ми вперше відзначаємо День Української Державності. Нам не потрібні салюти і помпа, аби показати, яке значення становить власна державність для українського народу. Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках. 155 днів поспіль. Можна сказати, що для нас день державності – це кожен день", – зазначив Зеленський.

Своєю боротьбою Україна щодня доводить, що вона вільна, незалежна і сильна держава, а не чиясь колонія, анклав, провінція.

"Наші бійці обороняють Україну на землі, на воді, у повітрі. Наші предки боронять її з небес. А всі вони разом – наші янголи", – продовжив президент.

Він додав, що втрачаючи державу, народ втрачає не території і гектари, він втрачає своє лице, імʼя, памʼять, ідентичність, а з ними – серце і душу.

"Для нас жити у неволі – це не жити. Бути залежними – це не бути. Несамостійна і невільна Україна – це не Україна. Ми віддамо останню сорочку, все, що є в нас, за те, що в нас у серці. Саме тому ми будемо битися за свою державність до останнього. Останнього подиху, патрона, солдата – тільки не нашого, а ворожого. Ми будемо жити, щоб боротись, і боротись, щоб жити. Ми не зупинимось, поки не звільнимо останній метр нашої землі. Не заспокоїмось, поки не звільнимо наше останнє село, останню хату", – підкреслив глава держави.

Він додав, що фінал цієї битви буде різним. Для росіян – "провал спецоперации". Для українців – перемога у війні.

Нагадаємо, День Української Державності було встановлено указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року. Він підписав його під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України. Докладно про свято читайте в матеріалі LB.ua.