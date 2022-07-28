Росія з "ураганів" ударила по селах Дніпропетровщини

Про постраждалих даних немає.

В ніч на 28 липня ворог укотре обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини. Росіяни накрили вогнем дві громади: Зеленодольську і Апостолівську.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

"Гатили по містах та селах з «Ураганів» та ствольної артилерії. У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали", – написав він.

У Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування, без постраждалих.

У інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія влаштувала потужні обстріли Чернігівщини, вдарила ракетами по Київській області, Харкову. Вибухи лунали й у Миколаєві.