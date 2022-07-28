ЗСУ знищили на півдні 66 окупантів, три танки та дві гаубиці РФ

За бойовий день виконано на півдні 271 вогневе завдання.

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за бойовий день виконали на півдні 271 вогневе завдання.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами – ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів”, – йдеться у повідомленні.

Під час спроби проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено російський безпілотник типу “Форпост”.

Загалом добові втрати ворога складають:

66 рашистів,

три танки Т-72,

три гусеничних мінних загороджувачі,

дві гаубиці “Мста-С”,

самохідна гаубиця “Гвоздика”,

мінометний комплекс “Сані”,

три одиниці автотехніки.

У Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 40 070 військових. Також знищено 1 738 танків, 3 971 бойову броньовану машину, 883 артилерійські системи та 258 реактивних систем залпового вогню.