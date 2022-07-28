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ЗСУ знищили на півдні 66 окупантів, три танки та дві гаубиці РФ

За бойовий день виконано на півдні 271 вогневе завдання.

ЗСУ знищили на півдні 66 окупантів, три танки та дві гаубиці РФ

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за бойовий день виконали на півдні 271 вогневе завдання.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами – ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів”, – йдеться у повідомленні.

Під час спроби проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено російський безпілотник типу “Форпост”.

Загалом добові втрати ворога складають: 

  • 66 рашистів, 
  • три танки Т-72, 
  • три гусеничних мінних загороджувачі, 
  • дві гаубиці “Мста-С”, 
  • самохідна гаубиця “Гвоздика”, 
  • мінометний комплекс “Сані”, 
  • три одиниці автотехніки. 

У Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 40 070 військових. Також знищено 1 738 танків, 3 971 бойову броньовану машину, 883 артилерійські системи та 258 реактивних систем залпового вогню.

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