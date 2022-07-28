ЗСУ знищили на півдні 66 окупантів, три танки та дві гаубиці РФ

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за бойовий день виконали на півдні 271 вогневе завдання.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами – ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів”, – йдеться у повідомленні.
Під час спроби проведення розвідки із подальшою атакою, на Миколаївщині, вогнем зенітно-ракетного підрозділу знищено російський безпілотник типу “Форпост”.
Загалом добові втрати ворога складають:
- 66 рашистів,
- три танки Т-72,
- три гусеничних мінних загороджувачі,
- дві гаубиці “Мста-С”,
- самохідна гаубиця “Гвоздика”,
- мінометний комплекс “Сані”,
- три одиниці автотехніки.
У Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 40 070 військових. Також знищено 1 738 танків, 3 971 бойову броньовану машину, 883 артилерійські системи та 258 реактивних систем залпового вогню.