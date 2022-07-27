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Бійці ОК “Південь” знищили більше півсотні окупантів

Також була знищена техніка загарбників.

Бійці ОК “Південь” знищили більше півсотні окупантів
Фото: Facebook/Командування ССО ЗСУ

Бійці ОК “Південь” зменшили кількість окупаційних російських військ зменшено на 51 особу. Також були знищені 2 гаубиці “Мста-Б” та 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники України знищили склад боєприпасів у Солдатському.

Нагадаємо, воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку. Розвідниками десантників були знищені БТР-82 з екіпажем, також у росіян поменшало одним автомобілем з мінометом та розрахунком. 

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