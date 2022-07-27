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Російські окупаційні війська обстріляли Сумщину зі ствольної артилерії та мінометів

На щастя, потерпілих немає.

Російські окупаційні війська обстріляли Сумщину зі ствольної артилерії та мінометів
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники обстріляли сьогодні Шосткинський район Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, після 13 години зафіксували чотири "приходи" зі ствольної артилерії по території Есманської громади.

"Близько 18 вечора росіяни обстріляли з мінометів територію Середино-Будської територіальної громади, 10 приходів", - додав Живицький.

На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, нині контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність на Сумщині. Він збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.

Вчора російські окупанти обстріляли три громади Сумської області. Було поранено одну людину.

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