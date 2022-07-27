Для Чернігівської ТЕЦ уже придбали трансформатор і затвердили план-графік відбудови, - Чаус

Обладнання придбали не за кошти державного бюджету.

Глава уряду Денис Шмигаль під час візиту на Чернігівську ТЕЦ, яка зазнала суттєвих пошкоджень від обстрілів російських військ у

Розробили і затвердили план-графік відбудови зруйнованого підприємства та цілісного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Помісячний план асигнувань на осінь передали до профільного міністерства.

Наразі влада області шукає необхідне обладнання для ТЕЦ.

Чаус зазначив, що вже придбали трансформатор, при цьому не використавши кошти з держбюджету.

Очільник Чернігівщини наголосив, що "зробити заплановане до опалювального сезону встигаємо".

Нагадаємо, майже 300 млн грн виділив Кабмін на ремонт ТЕЦ Чернігова, Охтирки (Сумська область) і Кременчука (Полтавська область).

Для чернігівської уряд передбачив 100 мільйонів гривень.