​Уряд скасував заборону на експорт жита та мінеральних добрив

Для цих товарів запроваджений режим автоматичного ліцензування.

Кабінет міністрів України скасував заборону на експорт жита та мінеральних добрив.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Для цих товарів запроваджений режим автоматичного ліцензування.

“Наразі перехідні залишки жита в Україні оцінюються на рівні 73 тис. тонн, а виробництво зерна прогнозується на рівні 351 тис. тонн. Це дозволить забезпечити внутрішню потребу у споживанні, яка становить 353 тис. тонн на рік”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через завершення посівної кампанії запит на купівлю мінеральних добрив є значно нижчим.

“А спрямування надлишків цих товарних позицій на експорт дозволить збільшити валютні надходження до країни, що є важливою умовою економічного відновлення”, – пояснили у міністерстві.

Зазначимо, раніше Уряд ввів нульову квоту для експорту жита та мінеральних добрив, що фактично означало заборону на їх постачання. Такі заходи були необхідні для забезпечення обов'язкової присутності на ринку цих критично важливих товарів.