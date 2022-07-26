єРобота: Уряд погодить виділення майже 500 грантів для бізнесу

Від старту програми зареєстрували понад 5 тисяч заявок.

Уряд найближчим часом погодить виділення перших майже 500 грантів, заявки на які надійшли в рамках проєкту "єРобота".

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Цього місяця ми запустили програму єРобота, яка передбачає видачу безповоротних грантів для створення нового бізнесу. За цей невеликий проміжок часу вже отримано понад 5 тисяч заявок. Зараз вони обробляються, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде погоджено", - сказав Шмигаль.

Він додав, що власники бізнесів, які найматимуть на роботу внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть по 6,5 тисячі гривень.

"Близько 9 тисяч людей вже працевлаштовані за цією програмою", - додав прем'єр.

Він також повідомив, що уряд продовжує виплати в інших соціальних програмах. Зокрема, повністю профінансовано виплату пенсій за липень.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль анонсував старт проєкту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота". У проєкт включили декілька програм, серед яких - мікрогранти для запуску власного бізнесу, на створення нових садів і теплиць, підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства, а також створення переробних підприємств і стартапів в ІТ.