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​Держава виділить гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства, - Шмигаль

Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів.

​Держава виділить гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства, - Шмигаль
Збір урожаю винограду на виноградниках у м.Помпеї на півдні Італії, 25 жовтня 2017.
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

В Україні запроваджують програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що мова йде про часткову компенсацію вартості садів. Так, держава надаватиме від 300 до 400 тисяч грн на гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки.

"Очікувана кількість грантів буде йти не по кількості підприємств, а по площі насаджень. Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 млрд грн. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Проект вашого саду може бути від 1 до 25 гектарів. Кошти також надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо", - розповів Шмигаль.

Глава уряду додав, що частину коштів на підтримку бізнесу виділять іноземні партнери.

Нагадаємо, прем'єр-міністр анонсував старт проєкту "єРобота", яка охоплює декілька програм грантової підтримки нових бізнесів. Зокрема, кошти виділятимуть на створення нових садів і теплиць.

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