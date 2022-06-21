Кабмін запускає "єРоботу" для підтримки нових бізнесів, видаватимуть мікрогранти до 250 тис грн, - Шмигаль

Глава уряду розповів, як можна буде витратити отримані кошти.

Кабмін починає впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У проєкт включили три програми грантового фінансування і ще три програми (серед яких - переробка та ІТ) мають схвалити у найближчий час. На їхню реалізацію виділили 16 млрд грн., частина коштів - від іноземних партнерів.

"Важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Тому ми об’єднали всі ці програми під загальною назвою "єРобота", - сказав Шмигаль.

За словами очільника уряду, у першу програму входять мікрогранти до 250 тисяч гривень для тих, хто хоче запустити новий бізнес.

"Будь-який українець, що має бізнес-план, і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", - пояснив Шмиль.

Прем'єр додав, що учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес.

Щоб отримати грант, треба подати заявку через портал "Дія" чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план.

"Протягом 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок", - сказав глава уряду.

За отримані кошти власник нового бізнесу зможе купити обладнання, сировину, матеріали, інструменти, частково оплатити оренду. "Але витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде, банк буде контролювати відповідність платежів затвердженому бізнес-плану", - додав Шмигаль.

Також прем'єр наголосив, що додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн.

"Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу", - зазначив очільник КМУ.

Нагадаємо, на одному із засідань Кабміну Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії України. Серед програм, що до неї увійшли, включили, зокрема, мікрогранти на створення власного бізнесу.

Днями в уряді повідомили, що ставки за програмою “5-7-9” і надалі залишатимуться пільговими.