Ставки за програмою “5-7-9” і надалі залишатимуться пільговими, – Шмигаль

Уряд працює над спрощенням умов для отримання таких кредитів

Ставки за кредитною програмою “5-7-9” і надалі залишатимуться пільговими.

На цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час засідання Кабінету Міністрів 14 червня.

“Після початку повномасштабної війни ми щотижня видаємо доступних кредитів у середньому на понад 2 млрд грн. Це дозволило відновити роботу тисячам українських підприємців та їхнім працівникам. Тому “5-7-9” нікуди не подінеться”, – зазначив керівник українського уряду.

Ставки за цією програмою і надалі будуть пільгові.

Зараз уряд працює над спрощенням умов для отримання таких кредитів, зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр запевнив, що підвищення облікової ставки НБУ не вплине на програму.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дав старт кредитній програмі “5-7-9” у лютому 2020 року. Суть програми полягає в тому, що держава буде компенсувати частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%. Ставка залежить від кількості робочих місць, які створює підприємець.