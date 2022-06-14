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Кабмін погодив звільнення очільника Чернівецької області

Днями в приміщенні ОВА силовики провели обшуки.

Кабмін погодив звільнення очільника Чернівецької області
Сергій Осачук
Фото: shpalta.media

На засіданні 14 червня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

10 червня на сайті Президента України з'явилася електронна петиція "Змінити очільника ОДА Чернівецької області Сергія Осачука". 

"Неефективність та відсутність діяльності в громадах області та міста Чернівці до воєнного часу. Систематичні порушення із волонтерською допомогою із країн європи: гуманітарна допомога та скандал із привласненням авто швидкої допомоги та безпосередня причетність до оборудок у воєнний час, як очільника військової адміністрації. Відсутність злагодженої роботи між містами, селищами із Чернівецькою ОДА та суспільний резонанс невдоволення, що негативно впливає на репутацію області на світовій арені та негативно впливає на репутацію України", - ішлося в тексті петиції. 

Того ж дня, як писав "Молодий Буковинець", в приміщенні адміністрації силовики провели обшуки. 

А на початку червня в Службі безпеки України повідомили, що викрили заступника голови Чернівецької ОВА на махінаціях з гуманітарною допомогою.

За даними спецслужби, посадовець "сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки".

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили, що заступнику начальника Чернівецької обласної військової адміністрації було повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

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