Росія обстрілює українські міста ракетами старої модифікації, - ЦСК

Центр оприлюднив фото з місця збитої ракети на Тернопільщині.

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Росія обстрілює територію України, використовуючи ракети старої модифікації.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

ЦСК оприлюднив фото з місця падіння збитої ракети в Тернопільській області.

Нагадаємо, 14 червня впродовж години - з 12.20 по 13.20 - Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети російських окупантів. На Львівщині уламки впали на цегельню, отримали поранення декілька людей, на Хмельниччині потрапили в польову місцевість, обійшлося без потерпілих. Влада Тернопільщини повідомила про декілька збитих ворожих ракет. На Івано-Франківщині ППО збила одну ракету.