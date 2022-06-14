Російські окупанти намагаються посилити свої підрозділи при штурмі Сєвєродонецька, - Генштаб

На Бахмутському напрямку в районі Берестового українські захисники відбили ворожий штурм.

Російські загарбники ведуть штурмові дії в Сєвєродонецьку.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Поки тривають бойові дії, окупанти перегруповують свої війська та намагаються посилити свої підрозділи.

За даними Генштабу, станом на 18.00 14 червня ситуація на інших напрямках така:

на Сіверському окупанти з мінометі обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

окупанти з мінометі обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області. на Харківському загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Також рашисти дистанційно замінували місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Ведуть штурмові дії поблизу Рубіжного.

загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Також рашисти дистанційно замінували місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Ведуть штурмові дії поблизу Рубіжного. на Слов’янському зафіксували систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

зафіксували систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне. на Лиманському - без активних бойових дій. Росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

- без активних бойових дій. Росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська. на Сєвєродонецькому загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного. на Бахмутському рашисти обстріляли українські війська з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Також ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Білогорівки. Натомість у районі Берестового українські захисники відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат і змусили відійти на раніше зайняті позиції. Тривають бої в районі населеного пункту Золоте, окупанти ведуть штурмові дії.

рашисти обстріляли українські війська з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Також ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Білогорівки. Натомість у районі Берестового українські захисники відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат і змусили відійти на раніше зайняті позиції. Тривають бої в районі населеного пункту Золоте, окупанти ведуть штурмові дії. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках - без активних бойових дій. Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдали ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводили розвідку боєм поблизу Павлівки.

, , та - без активних бойових дій. Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдали ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводили розвідку боєм поблизу Павлівки. на Південнобузькому ворог обстрілював підрозділи українських військ і намагався вести контрбатарейну боротьбу. А в районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Загарбники також ведуть тут розвідку за допомогою безпілотників. Дистанційно замінували окремі ділянки річки Інгулець.

Нагадаємо, нині Росія завдала ракетних ударів по декількох областях України. Завдяки ППО декілька повітряних цілей було збито.

Сили протиповітряної оборони згодом збили російську ракету в небі над Івано-Франківською областю.