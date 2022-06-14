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Шварценеггер закликав Європу відмовитися від російського палива

"На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну".

Шварценеггер закликав Європу відмовитися від російського палива
Фото: скрин відео

Колишній губернатор Каліфорнії, голівудський актор Арнольд Шварценеггер розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати паливо в Росії, фінансуючи тим самим війну в Україні.

Про це він заявив під час свого виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні.

Шварценеггер процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить Росії десятки мільярдів доларів за енергоносії.

"Давайте будемо чесними самі зі собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо", – сказав він.

"На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", - додав Шварценеггер.

Нагадаємо, Росія отримала 93 млрд євро доходів від експорту енергоносіїв за перші 100 днів повномасштабної війни проти України. Причому Євросоюз залишається найбільшим покупцем російських газу та нафти.

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