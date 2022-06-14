Німеччина надішле самохідні гаубиці в Україну найближчим часом, - міністерка оборони

Німеччина найближчим часом надішле в Україну самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, пише Bild.

За словами міністерки, навчання українських солдатів на Panzerhaubitze 2000 доходять кінця, потім зброю можна буде відправити в Україну.

Коли саме та яким чином будуть доставлені гаубиці, публічно заявлено не було.

Наразі Німеччина планує поставити в Україну 7 самохідних гаубиць з запасів Бундесверу. Крім того, уряд Німеччини разом з США знаходяться у процесі підготовки до постачання РСЗВ.

Нагадаємо, як раніше заявляв посол України в Німеччині Андрій Мельник, ФРН має поставити 7 самохідних гаубиць приблизно 22 червня.

Пізніше очікується постачання 30 самохідних артилерійських установок Gepard.

Нагадаємо, за даними радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Україні для перемоги у війні потрібні ще 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.