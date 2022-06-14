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Прем'єр Північної Македонії відхилив візит до Києва через "напружений графік"

Димитар Ковачевський мав приїхати разом з чорногорським колегою.

Прем'єр Північної Македонії відхилив візит до Києва через "напружений графік"
Фото: mk.tv21.tv

Прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не прийде до Києва разом зі своїми албанським та чорногорським колегами через напружений графік. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонське 21TV.

"Запрошення… стосується дуже завантаженого періоду в графіку прем’єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь. Наша підтримка України і хороброго українського народу є однозначною. Ми вдячні за запрошення до візиту та сподіваємося скоро реалізувати його", - прокоментувала пресслужба.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, прем’єр Чорногорії прийняв запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну та висловив ідею спільного візиту прем’єр-міністрів країн Західних Балкан. Спершу повідомлялося, що прем’єри Албанії та Північної Македонії погодилися на пропозицію.

Також додамо, що наразі до України планується візит президента Франції Еммануеля Макрона, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца, проте канцелярія останнього поки що візит не підтвердила.

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