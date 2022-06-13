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Через агресію Росії кількість ядерної зброї зросте в наступні 10 років, – Стокгольмський інститут досліджень миру

Ризик застосування ядерної зброї видається зараз вищим, ніж будь-коли з часів розпалу холодної війни

Через агресію Росії кількість ядерної зброї зросте в наступні 10 років, – Стокгольмський інститут досліджень миру
Фото: EPA/UPG

Зменшення запасів ядерної зброї, яке спостерігалося з часів холодної війни, ймовірно, добігає кінця, а кількість ядерної зброї зросте в наступні 10 років.

Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, повідомляє The Washington Post.

Директор організації Ден Сміт заявив у своїй заяві, що, незважаючи на дипломатичні досягнення, «ризик застосування ядерної зброї видається зараз вищим, ніж будь-коли з часів розпалу холодної війни».

Агресія Росії проти України відіграла свою роль у підвищенні ризику, йдеться у звіті. Більшість країн із ядерною зброєю загострили свою риторику, а Росія «навіть відкрито погрожувала можливим застосуванням ядерної зброї в контексті війни проти Україні».

Переговори щодо стабільності між Росією та Сполученими Штатами, які разом володіють понад 90 відсотками всієї ядерної зброї, зупинилися після того, як Росія вторглася в Україну. І жодна з інших ядерних країн не веде переговорів щодо контролю над озброєннями, йдеться у звіті.

У січні п’ять постійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй з ядерною зброєю — Китай, Франція, Росія, Великобританія та Сполучені Штати — опублікували спільну заяву, в якій зобов’язуються роззброєння та підтверджують, що ядерну війну «ніколи не можна вести». Проте всі п’ятеро «продовжують розширювати або модернізувати свої ядерні арсенали і, схоже, збільшують значення ядерної зброї у своїх військових стратегіях», – йдеться у звіті.

Кількість ядерних боєголовок дещо скоротилася з 13 080 у 2021 році до 12 705 у 2022 році. Запаси Росії та Америки скоротилися, але це сталося через демонтаж боєголовок, які були виведені із експлуатації. Запаси придатних для використання запасів у країнах залишалися відносно стабільними.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не можна вважати ризик застосування Росією ядерної зброї 100% гарантованим. Водночас не можна бути і цілком впевненим, що вона цього не зробить.

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