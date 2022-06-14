Глава Пентагону прокоментував збройні потреби України

Сполучені Штати Америки готові надати усе необхідне для перемоги України. Так глава Пентагона Ллойд Остін прокоментував на брифінгу прохання української сторони надати 300 РСЗВ та 1000 гаубиць, пише “Ліга”.

"США готові надати все та допомогти Україні досягти успіху. Ми пам'ятаємо, що у нас є власна готовність, але у нас є і партнери з усього світу, які готові реально допомогти Україні. Ви знаєте, що ми надали значну кількість гаубиць та значну кількість 155-мм боєприпасів, а також багато інших речей. Інші країни також надали 155-мм гаубиці", – відповів Остін.

Він запевнив, що США продовжать працювати над тим, щоб якнайшвидше допомогти Україні досягти успіху.

"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми допомагаємо або ми даємо їм (українцям. – ред.) необхідне для захисту їхньої суверенної території", – додав глава Пентагона.

Остін також нагадав, що цього тижня відбудеться третє засідання у форматі Рашмтайн країн, які підтримують Україну. За його словами, учасники зустрічі заслухають міністра оборони Олексія Резнікова та спільно працюватимуть над задоволенням "пріоритетних потреб" України для самозахисту.

Нагадаємо, учора радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив список та кількість необхідного Україні озброєння, щоб виграти війну з Росією. Зокрема, йшлося про 1000 гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, 1000 дронів.