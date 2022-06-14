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Уряду Німеччини треба визначитись: не можна намагатись балансувати між Україною та відносинами з РФ, – Зеленський

Зеленський очікує від Шольца підтримки надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. 

Уряду Німеччини треба визначитись: не можна намагатись балансувати між Україною та відносинами з РФ, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Україна потребує від канцлера Німеччини впевненості в підтримці нашої держави.

Олафу Шольцу та уряду ФРН необхідно зробити вибір: не можна намагатись балансувати між Україною та відносинами з Росією, заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому ЗМІ ZDF.

"Ви маєте самі обрати, де розставити пріоритети", – зазначив він.

Президент додав, що візит канцлера до України у форматі "фотосесії" нікому не потрібен. Шольц раніше говорив, що не їхатиме в наші державу тільки заради протокольних фото. 

"Ми теж не хочемо, щоб він просто приїхав на фотосесію. Можливо, він має на увазі, що ми сподіваємось на військову підтримку України з боку Німеччини. Я думаю, він має на увазі це. Більше того, я очікую, що він особисто підтримає нас і що він особисто впевнений, що Україна зможе вступити до ЄС і що статус кандидата буде надано Україні вже в червні", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, про можливий візит до України канцлера Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі перед самітом «Великої сімки» наприкінці червня повідомило німецьке видання Bild am Sonntag. Видання посилалось на джерела в уряді Франції та України. 

Жоден із трьох лідерів не був у Києві з моменту вторгнення Москви в Україну в лютому.

У Німеччині поки що інформацію про візит не підтверджують. 

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