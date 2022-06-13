У Німеччині не підтверджують візит Шольца до Києва

У Франції щодо Макрона - також.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) і президент Франції Еммануель Макрон перед Бранденбурзькими воротами, освітленими в наці

У Німеччині не підтверджують можливий візит канцлера Олафа Шольца разом з його колегами з Франції та Італії до Києва. Про це повідомляє Reuters.

«Ми не можемо підтвердити це (візит в Київ - ред.)», - заявив речник німецького уряду.

Так само, за даними видання, цю інформацію відмовилися підтвердити і у Єлисейському палаці.

Там заявили, що французький президент відвідає Україну у відповідний момент, пише CNN.

"Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішено", – повідомили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, про можливий візит до України канцлера Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі перед самітом «Великої сімки» наприкінці червня повідомило німецьке видання Bild am Sonntag. Видання посилалось на джерела в уряді Франції та України.

Жоден з трьох лідерів не був у Києві з моменту вторгнення Москви в Україну в лютому.