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У Німеччині не підтверджують візит Шольца до Києва

У Франції щодо Макрона - також.

У Німеччині не підтверджують візит Шольца до Києва
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) і президент Франції Еммануель Макрон перед Бранденбурзькими воротами, освітленими в наці
Фото: EPA/UPG

У Німеччині не підтверджують можливий візит канцлера Олафа Шольца разом з його колегами з Франції та Італії до Києва. Про це повідомляє Reuters

«Ми не можемо підтвердити це (візит в Київ - ред.)», - заявив речник німецького уряду. 

Так само, за даними видання, цю інформацію відмовилися підтвердити і у Єлисейському палаці. 

Там заявили, що французький президент відвідає Україну у відповідний момент, пише CNN.

"Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, на даному етапі нічого не вирішено", – повідомили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, про можливий візит до України канцлера Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі перед самітом «Великої сімки» наприкінці червня повідомило німецьке видання Bild am Sonntag. Видання посилалось на джерела в уряді Франції та України. 

Жоден з трьох лідерів не був у Києві з моменту вторгнення Москви в Україну в лютому.

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